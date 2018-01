Gehörloser Apotheker: "Ich habe mir alles hart erkämpft"

Sreco Dolanc ist das Vorbild einer stillen Minderheit: Er ist Österreichs erster gehörloser Apotheker. Doch der 33-Jährige befürchtet, dass er für längere Zeit der einzige bleiben wird.

Es ist ein ungewöhnliches, im wahrsten Sinne einzigartiges Bild. In der Marien-Apotheke in Wien-Mariahilf steht Sreco Dolanc hinter dem Verkaufspult, eingerahmt von Medikamenten und Heilmitteln, und berät seine Kunden. In Gebärdensprache. Er ist der erste und bisher einzige gehörlose Apotheker Österreichs. Sein Werdegang ist ebenso beeindruckend wie seine Persönlichkeit. Dass er seit viereinhalb Jahren Vollzeit als Pharmazeut tätig ist, hat Dolanc vor allem einem zu verdanken: sich selbst. "Ich habe mir alles hart erkämpfen müssen", erzählt er über seine Kindheit und Jugend, über seine Zeit in der Schule und auf der Universität. Doch da waren auch noch andere, ohne die er wohl chancenlos gewesen wäre, in einer Welt der Hörenden.