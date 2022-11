Geisterfahrerunfall bei Mondsee: Auch die Abholerin war betrunken

An der Autobahnraststätte Mondsee konnte ein Lenker einer Geisterfahrerin ausweichen. Die Polizei erwischte dann auch ihre Freundin.

Als eine Polizeistreife am Sonntagabend nach einem Notruf wegen eines Geisterfahrers im Bereich der Autobahnraststätte Mondsee eintraf, fanden die Beamten in Fahrtrichtung Salzburg links neben der Fahrbahn ein verunfalltes Fahrzeug. Der Lenker, ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, gab an, er habe einem Geisterfahrer ausweichen müssen, der Richtung Wien unterwegs gewesen sei, und dabei sei sein Auto beschädigt worden. Der Mann kam mit dem Schrecken davon.

Die Autobahnpolizei Seewalchen startete eine "umfangreiche Fahndung" nach dem Falschfahrer, wie es ...