Gekentertes Heeres-Pionierboot: Debatte über Notruf

Nach dem Kentern eines Pionierbootes auf der Donau bei Hainburg in Niederösterreich vor vier Wochen ist nun eine Debatte zwischen Bundesheer und Feuerwehr über einen Notruf entbrannt. Zwei junge Frauen mussten am 1. September reanimiert werden und wurden in Wiener Krankenhäuser eingeliefert.

SN/APA (Schneider)/HARALD SCHNEIDER Feuerwehr-Fahrzeuge am Einsatzort bei Hainburg