Geklaute Stimmen vor Kärntner Wahl wieder da

Ein gestohlener Tresor der Gemeinde Hohenthurn (Bezirk Villach-Land), in dem unter anderem 88 bereits abgegebene Stimmzettel für die Gemeinderatswahlen am Sonntag aufbewahrt worden waren, ist am Samstag wieder aufgetaucht. Florian Tschinderle (ÖVP), der Bürgermeister der Gemeinde, bestätigte auf APA-Anfrage einen entsprechenden Online-Bericht der "Kleinen Zeitung".

SN/APA (Eggenberger)/GERT EGGENBERG Überraschender Beginn der Kärntner Gemeinderatswahl