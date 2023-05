Gelber Sack erhöht die Sammelmengen für Recycling

Die Umstellungen brachten im ersten Quartal 2023 ein Plus von 17 Prozent, gab die Altstoff Recycling Austria bekannt. In Österreich werden nun Kunststoff- und Metallverpackungen gemeinsam im Gelben Sack oder in der Gelben Tonne gesammelt. Es zeigt sich, dass die Abholung bei den Haushalten für viele Menschen bequemer ist. Die größten Zuwächse von fast 80 Prozent gab es in der Landeshauptstadt Salzburg.

BILD: SN/ROBERT RATZER Die gemeinsame Sammlung von Kunststoff- und Metallverpackungen im Gelben Sack oder der Gelben Tonne erhöht nach Angaben der Altstoff Recycling Austria (ARA) die Sammelmengen, die zum Recycling zur Verfügung stehen. Bis 2025 braucht es aber weitere Anstrengungen, um die EU-Vorgaben zu erfüllen. BILD: SN/PREZERO Nach der Umstellung des Sammelsystems werden auch Sortieranlagen ausgebaut (im Bild eine neue Sortieranlage im niederösterreichischen Sollenau von PreZero in Zusammenarbeit mit der ARA).