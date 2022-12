Gelber Sack: So wird die Mülltrennung in halb Österreich ab 2023 umgestellt

Weg von Recyclinghöfen und Altstoffsammelinseln, hin zum Gelben Sack, den die Müllabfuhr abholt: Auf Druck der EU vereinheitlicht Österreich nun die Mülltrennung, schrittweise halt.

Der Rechnungshof wollte es auch, auf Druck der Europäischen Union passiert es jetzt: Die Mülltrennung wird mit Jahresbeginn 2023 in weiten Teilen Österreichs vereinheitlicht. So sollen zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger in der Metropole Wien, aber auch in der Landeshauptstadt Salzburg ihre Joghurtbecher nicht mehr in den Restmüll werfen, sondern - wie anderswo seit Jahrzehnten üblich - wie andere Kunststoffverpackungen der getrennten Sammlung zuführen, damit das Material stofflich verwertet, also recycelt, werden kann. Als Vehikel dabei dient immer mehr der ...