Gemeinde der Wiener Kirche St. Barbara sammelt Hilfsgüter

Ein ständiges Kommen und Gehen, übereinandergestapelte Säcke und viele Helfer, die die Güter sortieren - in der Wiener Pfarrkirche der Ukrainischen Unierten Kirchengemeinde, St. Barbara, werden Spenden für das Kriegsgebiet entgegengenommen und über private Wege an die Grenze und von dort zum Verteilen in die Ukraine gebracht, erzählte der Chorleiter. "Wir brauchen vor allem Medikamente für die Verwundeten und warme Kleidung."

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Vor allem Medikamente und warme Kleidung werden benötigt