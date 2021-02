Gemeinde in Tirol unter Quarantäne

Die Infektionszahlen steigen wieder. Die neuen Virusvarianten, die deutlich ansteckender sind, sind im Vormarsch.

Die Coronalage in Österreich verschärft sich wieder. Die Varianten des Coronavirus, die sich derzeit ausbreiten, sind mit den geltenden Beschränkungen nur schwer unter Kontrolle zu bringen. Dies macht sich in den steigenden Infektionszahlen bemerkbar. Mehr als 2000 Neuinfektionen wurden am Mittwoch gemeldet. Zuletzt waren am 22. Jänner mit 2088 Infektionen mehr als 2000 Fälle registriert worden. Mehr als 60 Prozent davon dürften bereits auf die britische Variante des Virus (B.1.1.7) entfallen. Diese ist um 25 Prozent ansteckender als das Ursprungvirus. ...