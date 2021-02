Gemeinde Mayrhofen in Tirol unter Quarantäne

Die Infektionszahlen steigen wieder. Die neuen Virusvarianten, die deutlich ansteckender sind, sind im Vormarsch.

Die Coronalage in Österreich verschärft sich wieder. Die Varianten des Coronavirus, die sich derzeit ausbreiten, sind mit den geltenden Beschränkungen nur schwer unter Kontrolle zu bringen. Dies macht sich in den steigenden Infektionszahlen bemerkbar. Mehr als 2000 Neuinfektionen wurden am Mittwoch gemeldet. Zuletzt waren am 22. Jänner mit 2088 Infektionen mehr als 2000 Fälle registriert worden. Mehr als 60 Prozent davon dürften bereits auf die britische Variante des Virus (B.1.1.7) entfallen. Diese ist um 25 Prozent ansteckender als das Ursprungvirus. Im Burgenland sind bereits 75 Prozent der Fälle darauf zurückzuführen, in Wien mehr als 60.

In Tirol kämpft man vor allem mit der südafrikanischen Variante des Virus (B.1.351). Dieses einzudämmen ist vor allem deshalb wichtig, weil die Impfstoffe, die gegen die Pandemie zur Verfügung stehen, bei dieser Mutation einen schwächeren Schutz bieten. Außerdem können sich bei dieser Variante Menschen, die die Krankheit bereits einmal durchgemacht haben, wieder anstecken. "Im Endeffekt ist es so, dass wir in Österreich derzeit eigentlich gegen drei Pandemien kämpfen", sagt Florian Bachner, Gesundheitsökonom bei der Gesundheit Österreich GmbH.

In Tirol ist am Mittwoch die Gemeinde Mayrhofen unter Quarantäne gestellt worden. In dem Zillertaler Ort sind 42 Personen mit dem Virus infiziert. Bei 29 Fällen wurde mittels PCR-Analyse die südafrikanische Virusvariante festgestellt. Bis kommenden Mittwoch darf die Gemeinde nur noch verlassen, wer einen negativen Coronatest vorweisen kann. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen sich in den nächsten Tagen zudem zwei Mal verpflichtend testen lassen.

Die Gemeinde Mayrhofen wird zudem eine FFP2-Masken-Pflicht für definierte öffentliche Orte anordnen, um auszuschließen, dass sich SARS-CoV-2 und die südafrikanische Virusvariante weiter ausbreiten. Als weitere Maßnahme bleiben Schulen und Kindergärten in der Zillertaler Gemeinde bis einschließlich nächsten Mittwoch, 3. März, geschlossen bzw. im Distance Learning. Zudem wird der Handel in der Gemeinde Mayrhofen im gleichen Zeitraum (von Samstag bis Mittwoch) bis auf die Grundversorgung (beispielsweise Lebensmittelhändler, Drogerien, Apotheken etc.) geschlossen. Auch alle Gottesdienste finden per Video und nicht mit persönlicher Anwesenheit in der Kirche statt.

Aber nicht nur für die Gemeinde Mayrhofen, sondern auch für den gesamten Bezirk Schwaz ergreift das Land Tirol schärfere Maßnahmen. Die Teststrategie wird im Bezirk nochmals ausgeweitet. Die Bürgermeister werden sich direkt an ihre Bevölkerung wenden, um jeden Einwohner zum mehrmaligen Testen zu motivieren. "Dies ist vor allem deshalb so wichtig, weil von den derzeit 238 aktiv positiv getesteten Personen im Bezirk Schwaz rund 100 Personen keine Symptome aufweisen. Nur mit Testen können wir künftig solche Infektionsquellen aufspüren und unterbrechen", sagte der Leiter des Corona-Einsatzstabs des Landes Tirol, Elmar Rizzoli. Wie in der Gemeinde Mayrhofen sind auch die Bürgermeister aller Gemeinden im Bezirk Schwaz gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft Schwaz angehalten, für definierte öffentliche Plätze das Tragen von FFP2-Masken festzulegen.

Auch in Niederösterreich werden vermehrt Fälle mit der südafrikanischen Variante des Coronavirus nachgewiesen. Nach Angaben des Sanitätsstabs wurden sieben Fälle registriert. Die Betroffenen stammen allesamt aus Wiener Neudorf (Bezirk Mödling). Sie sind bereits wieder genesen, werden zur Sicherheit aber weiter abgesondert und müssen sich abermals einem PCR-Test unterziehen. Als Quelle für die Infektionen mit der Südafrika-Variante in Niederösterreich gilt ein Reiserückkehrer. Dieser sei mit negativem Antigentest nach Österreich gekommen.