Damit die Waidmänner animiert werden, das Tier zu entnehmen, wird ihnen von der Gemeinde Umhausen die Hälfte der Jagdpacht gezahlt.

Immer öfter werden Wölfe in Österreich bejagt.

Die Almsaison hat noch nicht einmal richtig begonnen, da gibt es in Tirol bereits wieder heftige Diskussionen rund um den Wolf. Die Landesregierung hat am Freitag ein Tier zum Abschuss freigegeben. Die entsprechende Verordnung gilt für einen Wolf im Ötztal, der nun für acht Wochen in 45 Jagdgebieten erlegt werden darf.

Das Raubtier soll im Bereich der Leierstalalm im Gemeindegebiet von Umhausen im Zeitraum von 16. bis 17. Mai insgesamt vier Schafe gerissen haben. "Laut Definition handelt es ...