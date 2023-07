Gemeindebund berät über Grundstücksdeals von Riedl

Der Gemeindebund berät nächsten Dienstag in einer außerordentlichen Sitzung über Grundstücksverkäufe von Präsident Alfred Riedl in Grafenwörth (Bezirk Tulln), wo der ÖVP-Politiker Bürgermeister ist. An der Videokonferenz werden neben dem Präsidium die Landesverbandspräsidenten teilnehmen, bestätigte ein Sprecher am Freitag der APA einen Online-Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten". Die niederösterreichischen Grünen forderten mehr Transparenz und Gesetzesänderungen.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl steht in der Kritik