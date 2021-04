Gemeinden kaufen Fläche für Gemüsebau

Zwei Gemeinden in Vorarlberg schaffen nun gemeinsam Flächen für Ackerbau - eine Chance für innovative Landwirte oder Bürgergruppen.

Wenn Corona beim Essen und Einkaufen einen Trend verstärkt hat, dann den Wunsch der Konsumenten nach möglichst regionaler Herkunft von Lebensmitteln. In der Praxis ist das aber oft weit schwieriger umzusetzen als auf Werbeplakaten eines Diskonters, der derzeit Schnitzelfleisch als angeblich regional bewirbt. In Vorarlberg gibt es nun aber ein ungewöhnliches Projekt, das Innovation in der Landwirtschaft und lokale Vermarktung verknüpfen will. Die Stadtgemeinde Hohenems (Bezirk Dornbirn) und die benachbarte Marktgemeinde Altach (Bezirk Feldkirch) haben gemeinsam mehr als sechs Hektar ...