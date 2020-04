Durch die Coronakrise könnten Kommunen in ernsthafte finanzielle Probleme geraten, sorgt sich Gemeindebundpräsident Alfred Riedl.

Es ist eine Mischung aus Besorgnis, Ungewissheit und Begeisterung über den Zusammenhalt in der Bevölkerung in Zeiten der Coronakrise, die die Stimmungslage von Gemeindebundpräsident Alfred Riedl derzeit prägt. Auf die Menschen in den Dörfern und größeren Kommunen ist der 67-Jährige ...