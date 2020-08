Gemeindewohnungen trotz Luxusvilla

Eine 50-jährige Serbin soll nicht nur Kunden in betrügerischer Absicht abgezockt, sondern sich auch Sozialleistungen erschlichen haben. Es ist der bereits dritte große Fall dieser Art im August. Der Schaden ist enorm.

Drei Fälle von Sozialleistungsbetrug im großen Stil beschäftigen derzeit Kriminalisten und Staatsanwaltschaft. Im niederösterreichischen Gerasdorf wurde am Dienstag eine 50-jährige Wahrsagerin serbischer Abstammung festgenommen. Sie steht im Verdacht, ihren Opfern Zehntausende Euro in bar und in Gold abgeluchst zu haben. ...