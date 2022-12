Gemeinnützige Organisationen fordern Teuerungs-Ausgleich

Das Bündnis für Gemeinnützigkeit fordert ein Maßnahmenpaket gegen die Folgen der Teuerung. Diese könnte die Leistungen vieler gemeinnütziger Organisationen massiv unter Druck setzen, warnte man am Mittwoch in einer Aussendung. Auf die Probleme wurde auch in einem offenen Brief an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und die zuständigen Minister aufmerksam gemacht.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Monika Skoli Gemeinnützige beklagen Teuerung