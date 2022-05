Gemeinsamer Kampf gegen Geldwäsche

Zahl der Verdachtsmeldungen ist gestiegen. Tagung in Salzburg soll zur guten Vernetzung von Wirtschaft und Ermittlern beitragen.

Extremismus, Internet- und Schlepperkriminalität stellen Ermittler vor große Herausforderungen und stehen in engem Zusammenhang mit Geldwäsche. Deshalb sei es notwendig, dass sich Wirtschaft und Ermittlungsbehörden vernetzten, um illegale Geldflüsse zu unterbinden, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag in Salzburg bei der siebten Geldwäschetagung. Diese wird von Bundeskriminalamt und Wirtschaftskammer veranstaltet.

In einem Vortrag sagte Louis Kubarth von der österreichischen Geldwäschemeldestelle (A-FIU), dass die Zahl der Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche im Vorjahr um 15 Prozent gestiegen sei. Das entspreche ...