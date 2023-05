Gen Z will sich binden, neue Lehrpläne und mehr Klimapolitik

Die Generation Z will heiraten und Kinder kriegen, einen sicheren Arbeitsplatz, neue Lehrpläne, die mehr Wissen über psychische Gesundheit, Finanzen und Medien vermitteln, ein Eigenheim, sieht dringenden Handlungsbedarf in puncto Klimawandel und fühlt sich von der Politik nicht gehört. Das sind zentrale Ergebnisse einer Ö3-Jugendstudie, an der ca. 40.000 Personen im Alter von 16 bis 25 Jahren teilgenommen und 80 Fragen quer durch alle Lebensbereiche beantwortet haben.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Die Gen Z baut auf Eigenheim, Hochzeit und sichere Arbeitsplätze