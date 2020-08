Genetische Untersuchung bestätigt Wolf in Navis in Tirol

Die Ergebnisse der genetischen Untersuchung von Proben, die bei Schafsrissen im Gemeindegebiet von Navis (Bezirk Innsbruck-Land) genommen worden waren, haben ein weiteres Mal einen Wolfsverdacht in Tirol bestätigt. "Es wurde die DNA von einem Wolf aus der italienischen Population nachgewiesen", sagte Georg Rauter von der Vet-Med. in Wien am Donnerstag.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Lino Mirgel Wolf aus der italienischen Population