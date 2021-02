Genitalverstümmelung - ein barbarisches Tabu

Beschnittene Frauen können in Österreich rückoperiert werden. Die körperliche Heilung geht rasch, doch die seelische dauert umso länger. Eine Ärztin erzählt von ihrer Arbeit.

In Österreich leben laut dem European Institute for Gender Equality (EIGE) knapp 6000 Mädchen unter 18 Jahren, die aus Ländern stammen, in denen weibliche Genitalverstümmelung praktiziert wird - wie Ägypten, Somalia, dem Sudan, Äthiopien, Nigeria oder dem Irak. Zwölf bis 18 Prozent dieser Mädchen (735 bis 1083 Mädchen) laufen Gefahr, dieser barbarischen Praxis zum Opfer zu fallen. Weltweit müssen laut UNICEF etwa 200 Millionen Mädchen und Frauen mit den körperlichen und seelischen Folgen von Genitalverstümmelung leben (auch Female Genital Mutilation, ...