Georgien sieht "Reintegration" von Migranten als Priorität

Georgien hat angesichts des österreichischen Abschiebungsstreits seinen Willen zur Aufnahme zurückgeschobener Bürger unterstrichen. "Reintegration" sei eine "Priorität der georgischen Regierung", teilte der Leiter der Flüchtlingsabteilung im Sozialministerium, Dawit Kaikazischwili, der APA auf Anfrage mit. So gebe es in den Schulen etwa Bildungsprogramme, "die für Nicht-Georgischsprechende maßgeschneidert sind", sagte er in Anspielung auf die Wiener Gymnasiastin Tina.

SN/APA (AFP)/JOEL SAGET Eine georgische Flagge in Tiflis (Archivbild)