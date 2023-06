Geplanter Pride-Anschlag: Duo leugnet ernsthafte Absichten

Die beiden in U-Haft befindlichen Verdächtigen im Alter von 14 und 17 Jahren bestreiten laut Staatsanwaltschaft St. Pölten mutmaßliche Anschlagspläne auf die Wiener Regenbogenparade am Wochenende. Die Jugendlichen "räumen die Teilnahme an Chats ein, bestreiten aber die Ernsthaftigkeit ihrer Absichten", sagte Sprecher Leopold Bien am Dienstag zur APA. Die Staatsanwaltschaft hat Beschwerde gegen die Haftentlassung eines 20-Jährigen eingelegt, wie auch der "Kurier" berichtete.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ermittelt