Gerasdorf (NÖ): Lkw-Brand griff auf mehrere Autos über

In Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) ist Freitagvormittag ein Lkw in Brand geraten. Die Flammen griffen in der Folge auf mehrere geparkte Pkw über, berichtete Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Eine schwarze Rauchsäule war seinen Angaben zufolge weithin zu sehen. Verletzt wurde niemand.

Zu dem Aufsehen erregenden Brand war es laut Resperger auf dem Bahnhofsgelände in Gerasdorf gekommen. Der Lkw war mit dem Ladekran in die Oberleitung geraten. Zwei Feuerwehren rückten mit 35 Einsatzkräften aus. Die Helfer setzten speziellen Löschschaum ein und mussten unter Atemschutz vorgehen. Nach Angaben der FF Gerasdorf war der Lkw mit dem Ladekran in das Schaltgerüst der Schnellbahn-Oberleitung geraten und innerhalb weniger Minuten in Vollbrand gestanden. Das Feuer griff auf mehrere geparkte Pkw über. Sechs Autos brannten völlig aus, fünf weitere wurden beschädigt. Die Löscharbeiten dauerten etwa zwei Stunden. Die ÖBB haben auf der Laaer Ostbahn im Abschnitt Wien-Leopoldau - Wolkersdorf im Weinviertel einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Mit einer Wiederaufnahme des Verkehrs auf der Schiene nach dem Zwischenfall in Gerasdorf wurde laut Sprecher Christopher Seif nicht vor den späteren Nachmittagsstunden am Freitag gerechnet. Quelle: APA