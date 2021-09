Gericht hob Bewilligung für geplantes Kraftwerk in Osttirol auf

Der WWF erzielt im Ringen um besseren Naturschutz in Osttirol einen Etappenerfolg. Doch es gibt insgesamt sechs Kraftwerksprojekte, durch die Naturschützer das sensible Abflussystem aus den Osttiroler Gletscherregionen bedroht sehen.

Das Landesverwaltungsgericht Tirol hat einer Beschwerde der Naturschutzorganisation WWF stattgegeben und die Bewilligung für das umstrittene Kraftwerk Defereggental an der Schwarzach aufgehoben. Die Projekteinreichung habe schwere Mängel aufgewiesen, die eine Realisierung unmöglich gemacht hätten, berichtete der WWF am Dienstag. Jetzt muss das Land neu entscheiden. Die Naturschutzorganisation forderte eine Einstellung des Projekts. Das Urteil ist ein Etappensieg in der seit Jahren laufenden Auseinandersetzung zwischen Gemeinden sowie Tiwag als Kraftwerksbetreiber und Naturschützern, die einen besseren Schutz für das Gletscherabflusssystem in Osttirol ...