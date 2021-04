Gerichte erklären umfassende Pandemieklausel in Rechtsschutzversicherung für unzulässig

In der Corona-Krise lehnten viele Rechtsschutzversicherungen eine Deckung oft ab. Viele Menschen hatten im Vorjahr Probleme, das Geld für bezahlte Flüge, Hotels, Konzertkarten oder auch Mitgliedschaften in Fitnessstudios rückerstattet zu erhalten. Im Auftrag des Sozialministeriums klagte daher der Verein für Konsumenteninformation gegen die Uniqa Versicherung. In zwei Instanzen war man erfolgreich, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

SN/bilderbox Zu weitgehende Pandemieklauseln in Rechtsschutzversicherungen seien unzulässig, urteilte die Justiz nun in zweiter Instanz.