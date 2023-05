Gerichtstag am OGH im Fall von getöteter 13-Jähriger

Der Oberste Gerichtshof (OGH) befasst sich am Mittwoch mit den Rechtsmitteln zweier Männer, die im Fall der getöteten 13-Jährigen lange Haftstrafen ausfassten. Die Leiche des Mädchens aus Niederösterreich war am 26. Juni 2021 auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt von Passanten leblos aufgefunden. Den nicht rechtskräftigen Feststellungen des Landesgerichts Wien zufolge starb die 13-Jährige infolge einer Suchtmittelvergiftung und Ersticken einen gewaltsamen Tod.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Zwei Verurteilte waren mit Strafe nicht einverstanden