Geringe Winterverluste bei Bienen in Österreich

Die Winterverluste von Bienenvölkern in Österreich liegen laut einer Auswertung der Universität Graz unter den Werten der vorausgegangenen Jahre. Österreichweit haben im Mittel 8,9 Prozent der eingewinterten Bienenvölker die kalten Monate nicht überlebt. "Das ist der zweitniedrigste Wert seit Beginn unserer Untersuchungen 2007", hielt Robert Brodschneider, Biologe an der Universität Graz am Mittwoch in einer Aussendung fest.

