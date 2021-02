Geschäft mit Schutzmasken boomt

Allein die Bundesbeschaffung arbeitet mit 36 Lieferanten zusammen.

Erinnern Sie sich noch? Im Jahr 2006 schaffte die damalige Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat 7,7 Millionen Hygienemasken zum Preis von 4,2 Millionen Euro an - gegen die Vogelgrippe. Sie waren Ladenhüter, lagen verpackt und palettenweise im Keller, ein Teil davon noch Ende 2019 in einer Lagerhalle der Heeresmunitionsanstalt Buchberg in Salzburg.

Vor einem Jahr hat sich mit der Coronakrise diese Situation schlagartig verändert. Mund-Nasen-Schutzmasken waren plötzlich heiß begehrt, ein knappes Gut und wurden in heiklen Branchen wie Spitälern und ...