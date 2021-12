Geschmuggelte Stiefel landeten im Museum

Produkte aus geschützten Wildtierarten sind weltweit begehrt. Der österreichische Zoll wurde in 20 Jahren mehr als 3800 Mal fündig.

Es war einer seiner ersten öffentlichen Auftritte als Finanzminister - aber mit Sicherheit der bislang ungewöhnlichste: Magnus Brunner (ÖVP) übergab am Dienstag im Naturhistorischen Museum in Wien 274 Objekte aus Wildtierleder, die vom Zoll beschlagnahmt worden waren. Von der Handtasche über Stiefel bis hin zu Schlangen, Stoßzähnen und Elefantenfüßen war alles dabei. Gesamtwert: etwa 130.000 Euro.

Das Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) regelt den Handel mit streng geschützten Tier- und Pflanzenarten - mehr als 35.000 werden angeführt. Sie unterliegen Handelsbeschränkungen. "Es geht darum, grobe Verstöße einem sinnvollen Zweck zuzuführen", betonte Brunner. Damit entgehen die Objekte ihrer Vernichtung. Zudem bestimmen Wildtierforensiker die exakte Herkunft. Der Fund stammt aus dem Jahr 2014. Damals stieß man im Zuge einer Kontrolle bei einem Harley-Davidson-Treffen in Faak am See (Kärnten) auf einen Verkaufsstand mit insgesamt 830 Exponaten - rund ein Drittel stammten von streng geschützten Tierarten. Den Verkäufern, einem schweizer Ehepaar, wurde der Prozess gemacht. Erschwerend hinzu kam, dass der Gesamtwarenwert von 374.000 Euro mit lediglich 8000 Euro deklariert war. Die beiden Händler mussten 75.000 Euro an Strafen und Abgaben bezahlen. Jene Waren, die nicht aus geschützten Tierarten bestanden, durften sie zwar behalten, doch das nützte am Ende nichts: Sie mussten ihr Geschäft zusperren.

Der Fall von Faak am See war ein besonders spektakulärer. Ein Einzelfall ist er allerdings nicht. Nach Angaben des Finanzministeriums, die sich auf eine Berechnung der weltweit agierenden Organisation "Traffic" beruft, gab es allein in Österreich seit dem Jahr 2000 insgesamt 3820 Artenschutzaufgriffe. Wie viele Einzelobjekte dabei beschlagnahmt wurden, ist nicht belegt. Nur fünf Prozent davon betrafen Lederprodukte. Fast die Hälfte der Aufgriffe waren Medikamente mit artengeschützten Inhalten. So wird zum Beispiel das zerriebene Horn von Nashörnern in Asien als Wundermittel gehandelt. Weit abgeschlagen landeten Korallen, lebend geschmuggelte Wildtiere sowie Kaviar auf den Plätzen.

Es ginge jedoch auch um Tierleid, wie Silke Schweiger vom Naturhistorischen Museum hervorhob: "Die Haut von Netzpythons ist überaus beliebt. Millionen Stück werden jährlich gehandelt. Die Tiere bekommen einen Schlag auf den Kopf, sind aber noch nicht tot. Dann werden sie aufgehängt und mit Wasser aufgepumpt." Ob eine Python noch lebt, wenn man ihr anschließend die Haut abzieht, spiele für die Jäger keine Rolle.