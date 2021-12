Geschworene zu finden wird immer schwieriger

Immer öfter pfeifen Bürger auf ihre gesetzlichen Verpflichtungen, zum Beispiel als Laienrichter in Schöffen- und Geschworenenprozessen.

Am Freitag soll in Graz im zweiten Anlauf ein Mordversuchsprozess gegen eine Vietnamesin (21) starten. Sie ist angeklagt, heuer im Mai ihren Cousin (18) mit einem Messer am Hals schwer verletzt zu haben. Wie berichtet, war die Verhandlung vergangene Woche geplatzt, weil nur sechs Geschworene rechtzeitig erschienen waren. Trotz Hilfe der Polizei war es Richter Andreas Lenz in zwei Stunden nicht gelungen, das Gericht korrekt zu besetzen.

Acht Laienrichter sind neben drei Berufsrichtern für ein Schwurgericht nötig. Als ...