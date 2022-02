Gesetzesentwurf: Polizeikrallen gegen Autos von Rowdys

Nach dem Raserpaket legt Verkehrsministerin Leonore Gewessler den Entwurf für eine Novelle des Kraftfahrgesetzes vor, damit die Polizei künftig illegal umgebaute Autos beschlagnahmen kann. Die Exekutive soll Lenkern bei entsprechendem Verdacht auch die Autoschlüssel oder Fahrzeugpapiere entziehen und die Kennzeichen abnehmen können. Technische Kontrollen sollen erst danach folgen. Die Strafen für Wiederholungstäter sollen auf bis zu 10.000 Euro verdoppelt werden.

Mit Manövern wie "Gib Gummi!", ohne dass die Polizei viel dagegen unternehmen kann, soll es in Österreich bei Treffen der sogenannten Autotuningszene bald vorbei sein. Die Exekutive soll die Möglichkeit bekommen, dass bei unzulässigen Umbauten, extremer Lärmbelästigung oder Abgasbelastung das jeweilige Fahrzeug direkt an Ort und Stelle beschlagnahmt werden kann. Einen entsprechenden Entwurf zur Änderung des Kraftfahrgesetzes (KFG) präsentierte am Freitag die für Verkehr zuständige Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Polizistinnen und Polizisten sollen die Kennzeichentafeln abnehmen und von ...