Gespaltene Gesellschaft? Bürger fragen sich, was richtig und falsch ist

Die Österreicherinnen und Österreicher sind zunehmend orientierungslos und sehen einen großen Spalt in der Gesellschaft.

Krieg, Corona, Inflation. Eine Krise jagt die andere und die Österreicherinnen und Österreicher stehen diesen Entwicklungen immer orientierungsloser gegenüber. Bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IMAS sagten zwei Drittel der Befragten, "nicht mehr ganz sicher zu sein, was richtig und was falsch in Politik, Wirtschaft und allgemeinen Lebensfragen ist". Dass in der Gesellschaft die Unruhe groß ist, zeigt auch das Ergebnis einer anderen Frage der Umfrage, bei der 2000 Personen teilnahmen und die repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren ...