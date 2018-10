Gespanntes Warten in Kärnten auf das neue Italientief

Gespanntes Warten auf das Hochwasser in Kärnten: In der Nacht waren die Pegelstände der Flüsse nicht besorgniserregend gestiegen, ein Italientief sollte aber erneut viel Regen bringen. Die Prognosen für die hochwassergefährdete Gemeinde Lavamünd haben sich am Montagvormittag gebessert. Wie die Verantwortlichen erklärten, erwarte man nun "nur" noch knapp 2.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde.

Damit werde es Überflutungen geben, aber nicht so schlimme wie ursprünglich befürchtet. Sämtliche möglichen Vorsichtsmaßnahmen seien getroffen worden, sagte der zuständige Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), von Sandsack-Barrikaden in Lavamünd bis zur Absenkung der Draustauseen. "Wir rechnen auch mit Stromausfällen, aber auch hier sind wir vorbereitet", so Fellner. Christian Stefan von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik meinte, die Regenpause sei vorteilhaft gewesen, die nächste Störung aber bereits im Anzug. Diese bringe auch Gewitter mit sowie erneut ergiebige Regenfälle. "In den Karnischen Alpen müssen wir daher mit 200 Liter Niederschlag und mehr rechnen." Die Niederschläge würden sich auf das Gailtal und das Obere Drautal konzentrieren, im Rest des Landes seien keine großen Wassermengen zu erwarten. Mit einer Entspannung ist laut Stefan am Dienstag zu rechnen. Da sollen die Niederschläge nachlassen, zudem dürfte die Schneefallgrenze deutlich sinken.

Johannes Moser vom hydrographischen Dienst des Landes Kärnten erklärte, durch die eingetretene Regenpause seien die Pegelstände zwischenzeitlich gesunken. An der Möll und der Oberen Drau müsse man mit einem 30-jährlichen Hochwasser rechnen, in Villach werde man wahrscheinlich deutlich darunter liegen. Die Situation an der Gail sei ähnlich, kleinere Überschwemmungen seien dort auf jeden Fall zu erwarten. Für Lavamünd rechnete Moser mit einem Durchfluss-Spitzenwert von knapp unter 2.000 Kubikmeter pro Sekunde, die Schwankungsbreite liegt allerdings bei plus minus 200 Kubikmeter.

Fast noch mehr Sorgen als das Wasser bereitete den Verantwortlichen der angekündigte Föhnsturm. So rief der Bezirkshauptmann von Klagenfurt-Land, Johannes Leitner, die Bevölkerung im Rosental dringend auf, von Montagabend an bis mindestens Mitternacht die Häuser nicht zu verlassen und Autofahrten gänzlich zu unterlassen. Im Bezirk Völkermarkt bleiben sämtliche Pflichtschulen am Dienstag geschlossen, auch die Kindergärten sollten nicht geöffnet werden, sagte Bezirkshauptmann Gert Klösch, dies falle allerdings in die Zuständigkeit der Bürgermeister.

Auch die Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau entschied am Vormittag, dass sämtliche Pflichtschulen im Bezirk Spittal am Dienstag und Mittwoch geschlossen bleiben. Ebenfalls schulfrei am Dienstag haben die Schulkinder in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land). Die Gemeinde war in der Nacht auf Sonntag von einem schweren Föhnsturm getroffen worden.

Wegen des drohenden Hochwassers wird die Drautal-Bundesstraße (B100) im Bezirk Spittal/Drau ab 14.00 Uhr von Möllbrücke bis zur Osttiroler Grenze für den Durchzugsverkehr gesperrt. Das gab die Polizei am Vormittag bekannt. Ziel- und Quellverkehr bleibt vorerst möglich. Ab 17.00 Uhr wird der Zugsverkehr zwischen Spittal und Lienz eingestellt.

Die Regenmengen am Wochenende waren teils beträchtlich. In Kötschach-Mauthen hatte es bereits bis Sonntagvormittag mit rund 190 Millimetern in nur 24 Stunden so viel geregnet wie in einem durchschnittlichen gesamten Oktober. Bis Montag kamen auch in Kornat (235,2 mm) und Dellach im Drautal (223,3 mm) in Kärnten jeweils mehr als 200 Millimeter Niederschlag zusammen, zeigte die Auswertung der ZAMG.

In Kolm-Saigurn am Fuße des Sonnblicks in Salzburg wurden innerhalb von 48 Stunden 195 Millimeter Niederschlag gemessen. Dahinter rangierten wieder Kärntner Messstationen: Obervellach (148,4 mm), Döllach (144,9 mm) und Mallnitz (140,5).

Auch in Tirol gingen große Mengen Wasser nieder. 129 Millimeter waren es in Sillian, 128,8 Millimeter in Lienz und 127,1 Millimeter in St. Jakob im Defereggen. Am Brenner, wo am Sonntagabend auf Südtiroler Seite eine Mure auf die Brennerautobahn (A22) abgegangen war, registrierte die ZAMG bis Montagvormittag 127 Millimeter Niederschlag innerhalb von 48 Stunden.

Quelle: APA