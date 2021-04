Gestreifte Überraschung zur Wiedereröffnung in Schönbrunn

Am Montag darf der Wiener Tiergarten Schönbrunn nach dem Corona-Lockdown wieder öffnen, auf Besucher wartet eine gestreifte Überraschung: "Am 10. April ist ein kleines Zebra zur Welt gekommen", berichtete Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Wer den Neuankömmling und die vielen anderen Zoobewohner sehen möchte, kann unter www.zoovienna.at ein Zeitfenster reservieren. So werden Warteschlangen an den Kassen vermieden.

Für Mutter "Malawi" ist es das erste Jungtier. "Unsere Pfleger haben dem Fohlen den Namen 'Sylvia' gegeben", sagte Hering-Hagenbeck. "Sylvia" sowie Elefanten, Pandas oder Flusspferde, all diese Tiere sind jetzt im Frühling in den Außenanlagen zu sehen. Anders ist das bei Fischen, Reptilien, Koalas und Pinguinen, deshalb werden Koalahaus, Aquarien-Terrarienhaus, Polarium, Orang.erie, Giraffenpark und der erste Stock des Regenwaldhauses offen sein. In den Tierhäusern, WC-Anlagen und im Infocenter gilt FFP2-Maskenpflicht. Im Freien empfiehlt sie der Zoo zu tragen auch, da beim Tiereschauen mitunter auf den Mindestabstand vergessen werde. An mehreren Standorten wird Take-away-Essen angeboten. Schaufütterungen finden weiterhin nicht statt. Das Wüstenhaus und der Zooshop sind ab Montag ebenfalls geöffnet. Jahreskarten werden wieder automatisch um die Anzahl der Schließtage (32 Tage) verlängert. (S E R V I C E - Der Tiergarten Schönbrunn hat ab 3. Mai täglich von 9.00 bis 18.30 Uhr geöffnet.)