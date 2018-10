Gesuchte bei Polizeikontrollen in Wien geschnappt

Zwei Gesuchte hat die Polizei bei Kontrollen am Montag in Wien geschnappt. In der Geigergasse in Margareten erwischten Beamte der Fremdenpolizeilichen und Grenzschutz-Einheit Puma in der Früh einen 24-jährigen Tschetschenen, gegen den wegen schweren Raubes eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien bestand.

Am Nachmittag nahm die Bereitschaftseinheit bei Kontrollen am Gumpendorfer Gürtel einen 35-jährigen Österreicher fest. Gegen ihn bestand ein gerichtlicher Vorführungsbefehl wegen Diebstahls, Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz und zweier weiterer Delikte. Er muss eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten antreten. Quelle: APA