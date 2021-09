Gesuchter nach Verdacht auf Mordversuch in Tirol flüchtig

Im Fall eines 34-jährigen Somaliers, der vergangenen Sonntag mit einer Stichwunde im Bauch in Innsbruck aufgefunden worden war, haben die Beamten am Mittwoch einen mutmaßlich an der Tat Beteiligten festgenommen. Dabei handelte es sich um einen 35-jährigen Somalier, teilten die Ermittler mit. Der mutmaßliche Täter, ein 24-jähriger Somalier, sei aber flüchtig, hieß es am Freitag.

Die Polizei sucht nach einem 24-jährigen Somalier