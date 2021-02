Gesundheitsausgaben 2019 um 4,3 Prozent gestiegen

Die laufenden Gesundheitsausgaben einschließlich der Ausgaben für Langzeitpflege lagen laut Statistik Austria in Österreich im Jahr 2019 bei 10,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) oder 41,48 Mrd. Euro. Im Vergleich zu 2018 erhöhten sich die nominellen Ausgaben für Gesundheitsleistungen und -güter um 1,72 Mrd. Euro bzw. um 4,3 Prozent, hieß es in einer Aussendung. Auch der Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP ist im Vergleich zu 2018 (10,3 Prozent) leicht gestiegen.

SN/APA/feel image - Felicitas Mater Die Österreicher lassen sich ihre Gesundheit viel kosten