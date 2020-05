Gesundheitsminister Anschober: "Wir haben eine gute Situation"

In einer Pressekonferenz sprach Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) über die Vorgehensweise bei der Evaluierung der Corona-Maßnahmen. Der Zeitpunkt der gesetzten Maßnahmen sei richtig gewesen, die aktuelle Situation in Österreich positiv.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen) sprach bei einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte zur Evaluierung der Corona-Maßnahmen: "Wir sind stabil und wir haben eine gute Situation." Die Lage sei unter Kontrolle. Im Vergleich zum Vortag sei die Anzahl an Infektionen lediglich um 0,2 Prozent gestiegen. Generell liege die tägliche Steigung in den vergangenen Wochen zwischen 0,2 bis 0,5 Prozent. "Das ist genau das, was wir wollten." Es gebe täglich mehr neugenesene als neuerkrankte Personen. Pro 100.000 Einwohner gebe es derzeit 187 Infizierte. Mithilfe von Contact Tracing soll versucht werden, Menschen zu identifizieren, die in Kontakt mit Infizierten waren. Dadurch soll die Wachstumsrate an erkrankten Personen gering gehalten werden.

Maßnahmen wurden zum richtigen Zeitpunkt getroffen

In Anlehnung an eine Studie des Max-Planck-Instituts in Deutschland verteidigte die Bundesregierung die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Obwohl die Situationen in Deutschland und Österreich nicht in jeder Hinsicht miteinander vergleichbar sind, seien die gesetzten Maßnahmen zum damaligen Zeitpunkt richtig gewesen. Der Lockdown habe die Zuwachsraten enorm gedämpft. Laut Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich, sei es allerdings schwierig zu beweisen, welche Maßnahmen den gewünschten Effekt gehabt hätten.

Laut Simulationsforscher Niki Popper hätte ein früheres Reagieren der Bundesregierung nicht viel verändert. Wären die Maßnahmen jedoch eine Woche später getroffen worden, hätte dies eine Vervierfachung der infizierten Personen zur Folge gehabt. In weiterer Folge wären dadurch etwa 1000 Intensivbetten zur Betreuung notwendig gewesen. "Jeder Tag später hätte mehr Ressourcen gekostet", sagte Popper, der ebenso den Zeitpunkt der Lockerungen für richtig gehalten hätte. Bei einem früheren in Kraft treten der Lockerungen, wäre relativ schnell ein erneuter Anstieg an Infizierten zu erwarten gewesen, da die Anzahl an aktiv Erkrankten noch nicht niedrig genug gewesen sei. In Zukunft könne man mit einem langsamen Wachstum der Zahlen rechnen.

Quelle: SN