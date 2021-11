Gesundheitspersonal warnte vor Überlastung

Die Bediensteten in Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufen haben am Mittwoch eine österreichweite Protestaktion abgehalten. Um exakt 12.05 Uhr - also fünf Minuten nach Zwölf - verließen viele für kurze Zeit ihre Arbeitsstätten, um vor dem jeweiligen Betrieb den Gesundheitsminister und die ganze Regierung zum Handeln aufzufordern. Die Hauptaktion fand vor dem Wiener AKH statt, gefordert wurden eine Ausbildungsreform, faire Löhne und mehr Personal.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Auf der Straße gegen den Burnout