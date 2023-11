Gesundheitsreform steht in den Grundzügen

Glaubt man Katharina Reich, Chief Medical Officer im Gesundheitsministerium, ist an der von ihrem Ressort, den Ländern und der Sozialversicherung geplanten Gesundheitsreform nicht mehr zu rütteln. "Das große Paket steht", sagte sie Sonntagabend in der Diskussionssendung "Im Zentrum" des ORF. Bis zum Ministerrat am Mittwoch werde noch um Details verhandelt.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Reich und Rauch: Reform so gut wie fertig