Gesundheitsschädliche Nitrosamine in Luftballons entdeckt

In Luftballons können krebserregende Nitrosamine stecken, die beim Aufblasen und beim Spielen, unter anderem über den Mund aufgenommen, werden. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 14 Produkte getestet. Vier waren so stark belastet, dass die Grenzwerte der EU-Spielzeug-Richtlinie überschritten wurden. Die anderen zehn Produkte enthielten nur geringe Mengen an solchen Stoffen.

SN/APA (dpa/Symbol)/Tobias Kleinsch Luftballonen können gesundheitsschädliche Stoffe enthalten