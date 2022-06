Getötete 17-Jährige: Offenbar keine Gewalt-Vorgeschichte

Im Fall einer 17-jährigen Tirolerin, die am Montag von ihrem 18-jährigen Freund mit einem Messer getötet worden sein soll, gibt es weiter keine Anzeichen auf eine Vorgeschichte in Sachen Gewalt. LKA-Leiterin Katja Tersch sagte der APA am Mittwoch, dass Befragungen von Zeugen keinen Hinweis ergeben hätten. Der Polizei war zuvor ebenfalls nichts bekannt. Der Freund hatte anschließend Selbstmord begangen, indem er von einer Brücke sprang.

SN/APA/ZOOM.TIROL/ZOOM.TIROL Befragungen haben laut Polizei bisher keinen Hinweis dazu ergeben.