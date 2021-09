Getötete Kinder in Zagreb: Vater nun in Untersuchungshaft

Über den tatverdächtigen Vater im Fall von drei am Samstag in Kroatien getöteten Kindern ist am Mittwoch die Untersuchungshaft verhängt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte diese unter anderem wegen der möglichen Beeinflussung von Zeugen und der schwierigen Umstände der Tat beantragt. Der Richter nahm die Haftgründe an, berichtete der Sender N1. Der Pflichtverteidiger kündigte Berufung an. Die Ermittlungen wurden unterdessen für geheim erklärt, da die Opfer Kinder sind.

SN/APA/DENIS LOVROVIC Wiener in Kroatien des dreifachen schweren Mordes beschuldigt