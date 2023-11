Getöteter 36-Jähriger in Tirol: Noch keine "heiße Spur"

Im Falle eines 36-Jährigen, der Dienstagabend tot in seiner Wohnung im Ortsgebiet von Itter in Tirol (Bezirk Kitzbühel) gefunden worden war, gibt es weiter keine "heiße Spur" nach dem Täter. Man arbeite derzeit "einige Hinweise" ab, mehr könne man vorerst noch nicht sagen, erklärte der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamtes, Gert Hofmann, gegenüber der APA am Donnerstag. Der Mann dürfte nach bisherigen Erkenntnissen "ein bis zwei Tage" in der Wohnung gelegen sein.

BILD: SN/APA/ZOOM.TIROL/ZOOM.TIROL In der Wohnung in Itter war es zu der Gewalttat gekommen