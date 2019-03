Gewalt an Frauen - Breite Front für vertiefte Zusammenarbeit

Für den Kampf gegen Gewalt an Frauen und Kindern braucht es eine vertiefte Zusammenarbeit über ideologische Grenzen hinweg und mehr finanzielle Mittel für langfristige Maßnahmen. Darin waren sich die an einer internationalen Konferenz zur Prävention gegen Gewalt an Frauen teilnehmenden Experten am Dienstag in Wien einig. Derzeit erfahren von Gewalt betroffene Frauen zumeist nur kurzfristige Hilfe.

SN/APA/HANS PUNZ Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures