Gewalt hat oft mit Migration zu tun

Der Anteil an Nicht-Österreichern ist nicht nur bei Tötungen und Vergewaltigungen überproportional hoch. Vor dem Runden Tisch der Regierung zum Thema Gewaltschutz gingen die SN den Zahlen aus diversen Gewaltstatistiken auf den Grund.

Elf getötete Frauen in vier Monaten haben in Österreich die Debatte um Gewalt an Frauen neu entfacht. In rund der Hälfte der Fälle sind sowohl (mutmaßliche) Täter als auch Opfer nicht österreichischer Herkunft. Die SN haben das zum Anlass genommen, um sich einem Thema zu widmen, das seit jeher emotional aufgeladen und mit allerlei Vorurteilen belegt ist: Sind Ausländer krimineller bzw. gewaltbereiter als Inländer?

Zunächst zu den harten Fakten - jedenfalls zu jenen, die verfügbar sind. Denn Statistiken ...