Gewaltschutzambulanzen kommen, um frühzeitig Beweise zu sichern

Die Regierung startet Gewaltschutzambulanzen in zwei Modellregionen. Dort und mit mobilen Teams soll die Dokumentation von Übergriffen so erfolgen, dass die Beweise vor Gericht halten.

Gabriele Rechberger vom Verein Viele in Salzburg betont, dass in den Salzburger Frauenhäusern standardmäßig auch Beweise von abwertenden Handynachrichten gesichert werden, um den psychischen Druck zu dokumentieren, dem die Opfer von Gewalt oft auch ausgesetzt sind.

Von lins nach rechts: Sozialminister Johannes Rauch (Grüne), Familienministerin Susanne Raab (ÖVP), Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei der Pressekonferenz zum Thema Gewaltschutzambulanzen am Mittwoch.

Es ist leider ein fast alltäglicher Fall, den die Polizei Wien am Mittwoch schilderte: Ein 37 Jahre alter Mann soll am Dienstagnachmittag in Meidling seine Frau (35) mit einem Stanleymesser verletzt und mit dem Umbringen bedroht haben. Die beiden Töchter ...