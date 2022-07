Gewerkschaft zu infizierten Lehrern in der Klasse skeptisch

Wie es nach dem am Dienstag verkündeten Ende der Quarantäne an Schulen weitergeht, ist laut dem obersten Lehrervertreter Paul Kimberger noch "völlig unklar". Man habe noch keine schriftlichen Informationen, weder die Pressekonferenz noch der Auftritt von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) in der "ZIB2" hätten Klarheit geschaffen, wie es an Schulen weitergehen soll.

SN/APA/Werner Krug/Werner Krug Schule und Corona bleiben Streitthema