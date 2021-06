Gewerkschafts-Aktion für breiteren Corona-Bonus

Die Gewerkschaft hat am Dienstag mit einer Aktion die Politik dazu aufgerufen, den für das Gesundheitspersonal angekündigten 500-Euro-Corona-Bonus auf mehr Berufsgruppen auszudehnen. Vor Beginn des Gesundheitsausschusses, in dem dieser Bonus beschlossen werden soll, haben zum Teil mit Krankenwagen vorgefahrene Beschäftigte und Betriebsrätinnen in Dienstkleidung den Abgeordneten einen Offenen Brief und einen Entwurf für einen geänderten Gesetzestext übergeben.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Wer soll die Corona-Prämie erhalten?