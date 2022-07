Gewitter brachten etwas Abkühlung für Neusiedler See

Die Gewitter am Wochenende und die kühle Nacht auf Montag haben am Neusiedler See für etwas Abkühlung gesorgt: Nachdem am Samstag bei Weiden am See und bei Illmitz tote Fische entfernt werden mussten, wurden am Montag nur vereinzelt welche gesichtet, sagte Christian Sailer, Leiter des Hauptreferats Wasserwirtschaft beim Land Burgenland, gegenüber der APA. Der Wasserstand sank inzwischen weiter auf 115,00 Meter über Adria.

