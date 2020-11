Gibt es einen Anspruch auf Homeoffice?

Was rechtlich zu beachten ist. Bisher hängt noch viel von Betriebsvereinbarungen ab.

Die coronabedingten Einschränkungen haben dazu geführt, dass die Arbeitsplätze vieler Arbeitnehmer vorübergehend in deren eigene vier Wände verlegt worden sind ("Homeoffice"). Was anfangs aus purer Not heraus entstanden ist, wird gesellschaftlich zunehmend als Teil einer neuen Form des Arbeitens akzeptiert. Im September 2020 fand ein gemeinsames "Kick-off-Meeting" des Arbeitsministeriums mit den Sozialpartnern statt, um einheitliche Standards für künftige Homeoffice-Regelungen zu erarbeiten. Neue gesetzliche Regelungen sind allerdings erst für März 2021 geplant.Wie sieht der aktuelle Gesetzesstand zum Homeoffice aus?Derzeit gibt es ...